Planetarium 2'ye h oşgeldiniz. Zen Odyssey, güneş sistemini ve daha da ötesini keşfetmek için eğlenceli ve interaktif bir yoldur. Daha önce hiç hayal etmediğiniz bir ölçekte gerçek zamanlı uzay yolculuğuna başlayın normal zamanı yok edin ve Güneş sisteminde etkileşim kurun. Bu oyun size birçok gezegen simülasyonunu görüntülemenize ve uzay roketleri, sondalar, rotalar ve daha fazlasıyla dünyanın en uzak noktalarına seyahat etmenize izin veriyor.

NASA'nın uzay üslerini ve uydularını barındıran oyunda Güneş sistemini keşfedin ve uzay merakınızı giderin. Kendiniz için oluşturabileceğiniz Güneş sisteminde eğlencenin tadını çıkarın ve bu sistemi kendi isteğinize göre oluşturun. Yani bu oyunda her şey size kalmış durumda. Yalnız bir astronot olduğunuzu ve ihtiyaçlarınızı gidermeyi unutmayın.

Planetarium 2 Zen Odyssey Özellikleri: