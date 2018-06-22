PlantSnap uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan dünyadaki birçok bitki hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Çiçek, ağaç, mantar, etli bitkiler, kaktüs ve daha binlerce bitki veritabanına sahip olan PlantSnap uygulaması, 500.000’den fazla bitkiyi anında tanımlayıp sizlere sunuyor. Doğada yer alan bitkiler hakkında birçok detaylı bilgi sunan uygulamayı, doğayı keşfetmek isteyen herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum.

PlantSnap uygulamasının kullanımına gelecek olursak, yapmanız gereken tek şey merak ettiğiniz bitkinin fotoğrafını uygulama üzerinden çekmek yeterli oluyor. Saniyeler içerisinde ilgili bitkiyi tanımlayan ve adını, türünü, sınıfını ve yer aldığı familyayı sizlere gösteren uygulamada her ay 2000’in üzerinde yeni bitki ekleniyor. Eğer siz de etrafınızda gördüğünüz bitkileri keşfetmek istiyorsanız, PlantSnap uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza 17.99 TL ücret ödeyerek indirebilirsiniz.