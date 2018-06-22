Planty uygulamasıyla bitkilerinizin sulanması gereken zamanlarda iOS cihazlarınızdan hatırlatma bildirimleri alabilirsiniz.

Evde bitki yetiştirmek, tıpkı bir evcil hayvan beslemek kadar zorlu ve özen gerektiren bir iş. Her bitkinin yetişme ortamı ve bakımı farklı olduğundan, yetiştirdiğiniz bitki veya çiçekleri iyi tanımanız gerekiyor. Planty uygulaması, evinde bitki veya çiçek yetiştirenlerin sulama hatırlatması alabileceği oldukça faydalı bir uygulama. Birden fazla bitki yetiştiriyorsanız ve bunların sulama sıklıkları birbirinden farklıysa, sulama takibini uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.