Yetiştirdiğiniz bitkilerin sulama takibini yapmakta zorlanıyorsanız, Planty uygulamasından yardım alabilirsiniz.
Planty uygulamasıyla bitkilerinizin sulanması gereken zamanlarda iOS cihazlarınızdan hatırlatma bildirimleri alabilirsiniz.
Evde bitki yetiştirmek, tıpkı bir evcil hayvan beslemek kadar zorlu ve özen gerektiren bir iş. Her bitkinin yetişme ortamı ve bakımı farklı olduğundan, yetiştirdiğiniz bitki veya çiçekleri iyi tanımanız gerekiyor. Planty uygulaması, evinde bitki veya çiçek yetiştirenlerin sulama hatırlatması alabileceği oldukça faydalı bir uygulama. Birden fazla bitki yetiştiriyorsanız ve bunların sulama sıklıkları birbirinden farklıysa, sulama takibini uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Planty uygulamasını başlattıktan sonra tek tek bitkilerinizi eklemeniz gerekiyor. Bitkinin fotoğrafını çektikten sonra adını, türünü ve sulama sıklığı gibi bilgilerini girmeniz yeterli oluyor. Daha sonra ise sulama zamanı gelen bitkileriniz için uygulama tarafından hatırlatma bildirimlerini takip edebiliyorsunuz. Water sekmesine geçiş yaparak, tüm bitkilerinizin sulama zamanlarını tek bir sayfa üzerinden takip edebilmeniz mümkün. Eğer siz de birden fazla bitki yetiştiriyorsanız, sulama zamanlarını kolayca takip edebileceğiniz Planty uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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