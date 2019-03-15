pliq, blok eşleştirme oyunları arasında en eğlencelisi. Türk yapımı mobil oyunlar arasında olan pliq, internetsiz oynama seçeneği ve tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahat, keyifli oynanış sunuyor. Animasyonlar ve efektlerle güçlendirilen yüksek kalitede grafikleriyle kendisine çeken yapım, her yaştan mobil oyuncunun oynayabileceği şekilde tasarlanmış bölümler içeriyor.

pliq’de jölemsi blokları eşleştirip patlatarak zaman geçiriyorsunuz. İlk bakışta klasik blok bulmaca oyunlarını hatırlatıyor ancak oynamaya başladığınızda farklı olduğunu görüyorsunuz. Ekranın yukarısından belli hızlı düşen jölemsi blokları inceleyerek aşağıda ona mükemmel biçimde uyacak yeni bir blok oluşturuyor ve rengarenk patlayan jöleleri izliyorsunuz. Tabii ki; her zaman doğru eşleşme olmayabiliyor. Bu durumlarda güçlendiriciler, yardıma koşuyor. Başlangıç bölümleri tahmin edeceğiniz üzere kolay. Seviye atladıkça challenge’lar başlıyor.

pliq Özellikleri