Codebrew Games tarafından geliştirilen ve mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Pocket City Free, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Belediye başkanı olarak görev yapacağımız oyunda şehri geliştirecek ve kalkındırmaya çalışacağız. Çeşitli seviyelere sahip olan oyunda şehrimizi geliştirdikçe seviyemiz artacak. Oldukça basit arayüzlere ve grafiklere sahip olan oyunda binalar inşa edecek, yollar yapacak, park alanları oluşturabileceğiz. 500 binden fazla oyuncuya sahip olan yapım da gerçekçi bir bir dünya ile karşılaşacağız. Oyun içerisinde suçlular ile de mücadele edecek ve adaleti de sağlamaya çalışacağız. Ses efektleri ile daha eülenceli bir hale gelen yapım da bize verilen alana yavaş yavaş yerleşim yerleri kuracak ve çeşitli süslemeler ile şehrimize farklı görünümler katacağız.

Pocket City Free tamamen ücretsiz bir mobil simülasyon oyunudur.

İyi oyunlar dileriz.