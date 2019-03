Sadece bir dokunuşla hız ve sürüklenme! Bu basit ve heyecan verici yarış oyununda en hızlı yarışçı olmak için dünyanın dört bir yanından oyunculara meydan oku. Farklı yarış arabalarının kilidini aç, yükseltmeleri ve izleri sür ve efsane olmak için yoluna gir. En iyi zamanlı arabaları yenebilir misin?

Pocket Racing oynaması kolay ama ustalık için pratik gerektiren bir oyun. Diğer oyunculara karşı yarışın veya süre testleri yapın, her aşamada avantaj elde etmek için tüm güçlendirici madalyaları aldığından emin olun. Hazineleri aç ve her türlü ödülü kazan, her bir gizemli kutuyu açışında yeni bir arabanın, renklerin, kart güçlendiricilerin ve bir jeton ikramiyesinin kilidini açabilirsin.

Garaja gidin ve aracınızı benzersiz yapmak için istediğiniz renge boyayın. Şasiyi ve tekerlekleri özelleştirebilir, bunun yanında aracı daha hızlı ve daha kolay kontrol edilmeleri için yükseltebilirsiniz. Otomatik olarak yapılan her yükseltme, kilidini açtığınız her araca geçirilir.