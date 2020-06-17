Pokémon Café Mix, The Pokemon Company’nin yeni mobil oyunu. Pokémon Quest, Pokémon Rumble Rush, Pokémon: Magikarp Jump gibi birçok popüler mobil oyunun geliştiricisi olan Pokemon Company’nin imzasını taşıyan yeni Pokemon oyununda Pokemon’larla dolup taşan bir kafeyi işletiyorsunuz. Kafenize yalnızca birbirinden sevimli Pokemon’lar geliyor ve sayıları her geçen gün daha artıyor.

Pokemon’ları seviyor ve kafe işletme-üçlü eşleştirme oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız, Pokemon Cafe Mix’i tavsiye ederim. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan bulmaca oyununda kafenize gelen Pokemon’lara yiyecek ve içecek ikram ediyorsunuz. Pokemon’ların siparişlerini hazırlamak için simgeleri döndürerek sürüklemeniz, birbirine bağlamanız yeterli oluyor. Sevdiğiniz Pokemon’larla arkadaş olma hatta işe alma şansına sahipsiniz. Kafeniz Pokemon müşterileriyle tanındıkça, daha fazla Pokemon ağırlıyorsunuz ve kafe teklifleri ile kafenizi genişletiyorsunuz.