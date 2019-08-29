Pokémon Masters, iOS platformuna sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak dikkat çekmekte.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunu olarak nitelendirebileceğim Pokémon Masters, sıkı Pokemon hayranlarının ilgisini çekebilecek bir oyun. Renkli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle ön plana çıkan oyunda Pokemon karakterlerini kontrol ediyorsunuz. Kendi takımınızı kurup mücadele edebileceğiniz oyunda son derece keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Aynı zamanda harika yerler de keşfedebileceğiniz oyunda kaliteli görseller yer alıyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Aksiyon dolu sahneleriyle de ilgi çekici bir yapıya sahip olan Pokémon Masters, mutlaka telefınlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Pokémon Masters oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.