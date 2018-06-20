Pokemon Quest, Nintendo Switch’den sonra mobil platformda karşımıza çıkan aksiyon, macera, rol yapma oyunu. Pokemon GO artırılmış gerçeklik oyunundan hem görsel hem de oynanış olarak çok farklı olduğunu söylemek gerek. En sevilen Pokemon’ların yer aldığı yeni oyunda adada hazine peşine düşüyoruz. Tabii ki; sürprizler bizi bekliyor!

The Pokemon Company’nin imzasını taşıyan yeni Pokemon oyunu Pokemon Quest, adından da tahmin edeceğiniz görev odaklı ilerliyor. Adada saklı olduğu söylenen hazineleri bulmaya çalışıyorsunuz. Kırmızı ve Mavi Pokemon’lar başta olmak üzere sevdiğiniz tüm Pokemon’lar yer alıyor. Adayı gezdikçe yeni Pokemon’larla tanışıyor, takımınıza alıyor, savaşlara giriyorsunuz. Güç taşları toplayarak Pokemon’larınızın yeteneklerini (hız, güç, enerji gibi) geliştiriyorsunuz. Pokemon’larınızın seviyesi yükseldikçe daha fazla güç taşı taşıyabiliyorlar. Pokemon'larınızın yanı sıra kampınızı çeşitli süslemelerle güzelleştirebiliyorsunuz.