POOLTIME, ister Facebook arkadaşlarınızla isterseniz de en iyi bilardo oyuncularıyla oynayabileceğiniz 8 top bilardo oyunu. iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz, ufak boyutlu ve de gerçeğe yakın oynanış sunan bir bilardo oyunu arıyorsanız, hemen indirin.

Jump shot, curve shot gibi artistik bilardo vuruşlarını yapabileceğiniz, grafikleriyle de kendini gösteren bir bilardo oyunundan bahsediyorum. Rakipleriniz sizin kadar iyi oynayan gerçek oyuncular. Yapay zekanın olmaması maçların daha çekişmeli sürmesini, heyecanlı bitmesini sağlıyor. Gerçek maçlara çıkmadan önce atışlarınızı geliştirebildiğiniz antrenman bölümü de bulunmakta. Mobilde ilk kez bilardo oynuyor olun olmayın kontrol sistemine alışmanızı kolaylaştıran bu bölümü atlatmamanızı tavsiye ederim.

POOLTIME Özellikleri:

8 top bilardo oyunu

Gerçekçi bilardo fizikleri

Gerçek zamanlı maçlar

Facebook entegrasyonu

Basit ve kolay