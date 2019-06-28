Pop Art Painter 3D, gizli sanat eserlerini boyayla açığa çıkarmak için yeteneklerini geliştiren yepyeni bir bulmaca oyunudur.

Sadece sahnenin dönmesine izin vererek, arkana yaslanıp, rahatlayabilir ve 3D Sanat parçalarını renklendirmenin keyfini çıkarabilirsin. Muhteşem sanat eserlerini açığa çıkarırken birçok sanat eserini oluşturabileceğin materyal bulunuyor. Bunlar hayvanlar, arabalar, binalar gibi çeşitli alanlardan karşına çıkabilir. Pop Art Painter 3D'de sonsuz koleksiyonları ve kategorileri keşfet.

Gerçek bir Sanatçı gibi hissediyorsan, AR'de oyunun tadını çıkar ve çevreni arkaplan olarak kullan. Keşfedeceğin başyapıtların keyfini çıkar ve en çok sevdiğin sanat eserlerini paylaş.