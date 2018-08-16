Pop Shot! Soccer, klasik maçlardan sıkılanlara tavsiye edeceğim, kolay oynanışlı bir mobil futbol oyunu. iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan futbol oyunu, oynanış stiliyle seneler öncesinin masalarda oynanan futbol oyunlarını hatırlatarak nostalji yaşatıyor. Görsellikten ziyade eğlenceye odaklanan futbol oyunu tamamıyla ücretsiz ve internetsiz (offline) oynamaya izin veriyor.

iOS platformunda 150MB civarı boyutuyla dikkat çeken futbol oyunu Pop Shot! Soccer’da ne lisanslı futbolcu ve stadyumlar, ne gerçekçi fizikler, ne online ve offline modlar bulunuyor ancak oynaması son derece keyifli. Dokun basılı tut - bırak oynanışıyla her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz futbol oyununda maçlara çıkmıyor, rakiplerle karşılaşmıyorsunuz. Takım arkadaşlarınızla paslaşarak gol bulmaya çalışıyorsunuz. Takım arkadaşlarınız hareketsiz durduğundan size sadece pas atmak kalıyor. Pas atacağınız oyuncuyla aranızdaki mesafe önemli. Pas şiddetini buna göre ayarlıyor, topu forvete ulaştırıyor ve bomboş kaleye son vuruşu yapıyorsunuz. Bölüm geçtikçe oyuncuların arası açılıyor, kalenin belli bir noktasına vurmanız isteniyor. Bu mod dışında topu üst direğe çarptırarak puan topladığınız crossbar challenge var.