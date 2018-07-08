Poppin Ballz, iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Harika zaman geçirebileceğiniz oyunda reflekslerinizi sınıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olan Poppin Ballz, ekrana dokunup blokları yok etmeye çalıştığınız bir oyundur. Farklı oyunların bir araya getirilmiş sürümü olarak dikkat çeken oyunda yüksek puanlara ulaşmak için reflekslerini de dikkatli kullanmalısınız. Ekrana dokunarak pedalları kontrol ettiğiniz oyunda ekranın üstünden aşağı doğru kayan blokları kısa sürede yok etmelisiniz. Keyifli anlar geçirebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer bu tarz basit ve sürükleyici beceri oyunlarını seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Poppin Ballz oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.