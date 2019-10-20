Onlarca farklı karakterden dilediğinizi kontrol ederek zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz Poptropica, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen benzersiz bir oyundur.

Özellikle çocuklar için tasarlanan ve renkli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, türlü tuzaklar ve engellerle donatılmış zorlu parkurlarda mücadele ederek puan toplamak ve görevleri tamamlamaktır. Birbirinden güzel onlarca farklı adada karakterinizle birlikte ilerleyerek karşınıza çıkan engelleri aşmalı ve yolunuza devam etmelisiniz. Topladığınız puanları kullanarak farklı karakter ve adaların kilidini açabilirsiniz. Aksiyon ve macera kategorisinde boy gösteren ve sürükleyici özelliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce tuzak ve engelden oluşan 20 farklı ada ve parkur yer almaktadır. Ayrıca görevleri tamamlayarak erişebileceğiniz yüzlerce karakter ve obje bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Poptropica, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız keyif verici bir oyundur. Klasik oyunlar arasında bulunan bu oyun ile sizlerde aksiyona doyabilir ve stres giderebilirsiniz.