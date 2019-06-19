Android ve İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan Postaw na miliony tamamen ücretsiz bir eğitici oyundur.

Soru cevap çeklinde oynanabilen Postaw na miliony ile karşımıza çıkan soruları bilerek büyük ödülü kazanmaya çalışacağız. Rastgele sektörlerden onlarca farklı sorunun yer aldığı yapımda oyuncular kazanabildikleri kadar para kazanmayı hedefleyecekler.

Milyonlarca oyuncu tarafından oldukça beğenilen ve kitlesini genişletmeye devam eden başarılı oyun basit oynanışı ile her kesimden kitleye hitap ediyor.

Oyun içerisinde 8 farklı soru karşımıza çıkacak ve bu 8 soruyu bildiğimiz takdir de büyük ödülün sahibi olacağız.

Başarılı yapım Google Play’de oldukça beğenildi.