Play Store üzerinde 3.7 olarak değerlendirilen ve günümüze kadar oyuncuların beklentilerini karşılayamayan Potatoyz 1 milyon oyuncu sayısını çoktan geride bıraktı.

Şu sıralar hem oyuncu kitlesini artıran hem de olumsuz eleştiri sayısını artıran yapım da oyuncular hayallerindeki oyuncakları oluşturabilecekler.

Dileyen oyuncular oyuncaklarına farklı görünümler katabilmek için onları boyayabilecek, farklı stiller de görünümler elde edebilecekler.

İlk oynanışından itibaren oyunculara basit bir yapı sunan klasik oyun, iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

1 milyon oyuncu barajını çoktan geride bırakan yapım oyuncu incelemelerinde hala beklentileri karşılayamadı.