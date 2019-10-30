Potion Punch 2'de yepyeni bir yemek pişirme macerası sizi bekliyor. Danışmanı Noam’ın esrarengiz durumunun iyileştirilmesi için kararlı bir genç simyacı olan Lyra'ya katılın.

Müşterilerinizin kalbini kazanın ve onları sadık müşterilere çevirin. Yeni maceracıların ilgisini çekmek, toplamak ve kilidini açmak için partiler başlatın. Onların hikayelerini keşfedin ve inşa ettiğiniz tahvillerin avantajlarından yararlanın. Mağazanızın her yerdeki popülaritesini artırmak için dekore edin ve yenileyin.

Çılgın mutfak çılgınlığından kurtulmak için donanımınızı yükseltin ve karınızı maksimize edin. İstediğiniz gibi yapın ve oyun stiliniz için doğru yükseltmeleri seçin.