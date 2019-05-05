Pottery.ly 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı ve hoş bir oyun olarak karşınıza çıkıyor.

Seramikten eserler üretip hayal gücünüze göre renklendirebileceğinize imkan sunan Pottery.ly 3D, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken uygulamalardan bir tanesi. Sanatsal işlere önem verenlerin büyük bir beğeniyle kullanabileceğini düşündüğüm Pottery.ly 3D, farklı malzemelerden eşyalar üretmenize yardımcı oluyor. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz uygulamada basit kontroller bulunuyor. Kolay arayüzü ve kullanışlı menüleriyle de mutlaka denemeniz gereken bir uygulama. Çinilerden renkli vazolara kadar pek çok farklı esere hayat verebiliyorsunuz. Bu tarz işleri seviyorsanız Pottery.ly uygulamasını bir hayli beğenebileceğinizi de söyleyebilirim.

Pottery.ly 3D uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.