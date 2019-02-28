Mobil oyun platformunda simülasyon kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Power Painter, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da kolaylıkla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Çarpıcı grafikleri ve keyif verici müzikleri ile güçlendirilmiş bu oyunda asıl amaç, içi boya dolu toplardan aynı renkte olanları bir arada tutmak ve kuleler oluşturmaktır. Topları fırlatmak için kullanabileceğiniz onlarca farklı silah bulunmaktadır. Bu silahları kullanarak farklı renkte toplar fırlatabilirsiniz. Bölüm atladıkça zorluk seviyesi yükselen bu oyun ile kendi savunma mekanizmanızı kurabilir ve eğlenceli top savaşları yapabilirsiniz.

Kırmızı, yeşil, sarı, mavi ve daha birçok farklı renkte top bulunmaktadır. Bu toplardan aynı renge sahip olanları bir arada tutarak olabildiğince geniş bir alana yayılmanız gerekmektedir. Bu sayede zorlandığınız anlarda topları bir araya getirerek diğer renkteki toplara karşı kendinizi savunabilirsiniz.

Sürükleyiciliğiyle sıkılmadan oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Power Painter, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen benzersiz bir oyundur. Sizlerde bu oyun sayesinde farklı bir deneyim kazanabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.