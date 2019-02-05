PPKP, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir arcade oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve reflekslerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan PPKP, zorlu düşmanları alt ederek ilerleyebileceğiniz bir oyundur. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda şehre saldıran canavarları alt ediyorsunuz. Farklı atmosferlerde mücadele edebileceğiniz oyunda retro tarz grafikler yer alıyor. Dövüş sanatlarını uygulayabileceğiniz oyunda karakterinizi güçlendirebiliyorsunuz. Birbirinden güçlü özel güçleri de kullanabileceğiniz PPKP oyununda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız PPKP sizleri bekliyor.

PPKP oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.