PQuiz, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir online bilgi yarışması olarak dikkat çekiyor. Bilginizi sınayıp yüksek para ödüllerinin sahibi olabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Hem keyifli dakikalar geçirip hemde gerçek para ödüllerinin sahibi olabileceğiniz türden bir oyun olarak karşımıza çıkan PQuiz, sorulara doğru cevap verip rakiplerinize meydan okuduğunuz bir oyundur. Online olarak oynanan oyunda önceden belirlenmiş saatlerde hazır bekliyor ve oyuna girip yaparak yarışmaya dahil oluyorsunuz. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda sorular sorulara kısa sürede cevap veriyor ve para biriktiriyorsunuz. 5000 TL'ye kadar varan para ödüllerinin sahibi olabileceğiniz oyunda harika bir deneyim sizleri bekliyor diyebilirm. Eğer bilginize güveniyorsanız PQuiz sizleri bekliyor.

PQuiz oyununu iOS cihazlarııza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.