Presence uygulamasıyla iOS ve Mac cihazlarınız arasında dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz.

Mac ve iOS cihazlarınız arasında dosya paylaşımı yapabilmeniz için geliştirilen alternatif uygulamalardan biri olan Presence, tüm dosyalarınıza kolayca erişim sağlama imkanı sunuyor. Bağlantı işlemlerini gerçekleştirdikten sonra dosya ve klasörlerinizi paylaşmak istediğiniz kişilere bağlantı göndererek paylaşabiliyorsunuz. USB bellekler veya bulut depolama hizmetlerine göre çok daha verimli çalışan Presence uygulaması ile iPhone, iPad, Mac veya PC’den Mac’teki dosyalarınıza güvenli bir şekilde erişim imkanına sahip olabilirsiniz.

Mac cihazlarınıza erişim şifre korumalı olduğundan tüm verilerinizi güvenceye alan uygulamada, paylaştığınız dosyalar başka bir sunucuya kopyalanmıyor ve bu sayede gizliliğiniz de sağlanmış oluyor.

Uygulama özellikleri