Celsius Online tarafından geliştirilen ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Primal Legends bir strateji oyunudur.

Gerçek zamanlı olarak PvP savaşlarına katılacağımız oyunda dünyanın her yerinden oyuncular ile karşı karşıya geleceğiz. Ordumuzu toplayarak başlayacağımız yapımda hızlı seviye atlayarak farklı rakipler ile karşı karşıya geleceğiz. Gerçek zamanlı olarak düellolara da katılabileceğimiz oyunda grafik açıları adeta büyüleyici olacak. Bir efsane olmaya çalışacağımız oyunda 300’den fazla farklı seviye yer alacak. Oyuncualar ne kadar seviye atlarlarsa o kadar güçlü bir yapıya kavuşacaklar.

Kendi stratejik kararlarımızı alabileceğimiz yapımda son kahramanları da keşfetme fırsatı elde edeceğiz. 2D grafik açıları eşliğinde oyunculara yoğun görsel efektler sunan yapım sürükleyici yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap edecek. Kalıcı olarak internet bağlantısı gerektiren yapım tüm dünyada 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Google Play’de 4.5 gibi bir skor puanı alan oyun ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.