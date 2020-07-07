Prison Empire Tycoon

Düşük güvenlikli küçük bir cezaevi işletmeye başlayın ve itibarınızı arttırmak için çok çalışın. Her ayrıntıyı geliştirin ve mütevazı hapishanenizi en tehlikeli mahkumlar kontrol altında olan yüksek güvenlikli bir hapishaneye dönüştürün.

İsyanları kontrol ederek ve savaşarak iyi bir üne sahip olun. Hükümlülerinizi mutlu etmek ve gardiyanlarınıza iyi koruma ekipmanı sağlamak için hapishanenizi akıllıca çalıştırın. Gerekirse izolasyon hücresinden kaçmayı ve kullanmayı deneyebilecek tehlikeli tutsakların farkında olun.

Tesisinizin ihtiyaçları ile ilgilenin ve iç çatışmalar olmadan işinizi genişletmek için uygun kararları alın. Hapishane bahçesini büyütün, yönetim bölümünü özelleştirin. Mahkumların reformu sayesinde para kazanın ve karlar elde edin. Hükümet ve toplum seninle gurur duyacak: İş stratejiniz sayesinde itibarınızı artırın ve daha büyük hapishaneler için teklif alın.