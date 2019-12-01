Hem Android, hem de İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz Prison Planet, farklı gezegenlerden toplayacağınız ilginç uzaylı karakterlerini hapsetmek için dev hücreler inşa edeceğiniz sürükleyici bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve eğlendirici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı renklerden ve şekillerden oluşan sayısız hapishane inşa ederek uzaylıları hapsetmek ve onları korumak için aksiyon dolu savaşlara katılmaktır.

Görevleri tamamladıkça yeni uzaylı karakterlerinin kilidini açabilir ve daha fazla hapishane kurabilirsiniz. Uzaylıların morallerini yüksek tutarak savaşları kazanabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda ilginç tiplere ve farklı özelliklere sahip yüzlerce uzaylı karakter yer almaktadır. Ayrıca uzaylıları misafir edeceğiniz sayısız hapishane modeli bulunmaktadır.

Simülasyon oyunları kategorisinde bulunan ve ücretsiz olarak hizmet veren Prison Planet ile sizde kendi hücrelerinizi inşa ederek farklı gezegenlerden yüzlerce uzaylıyı tutsak edebilir ve düşmanlarınızla aksiyon dolu savaşlar yaparak ganimet toplayabilirsiniz.