Prizefighters, retro oyun severlerin ilgisini çekeceğini düşündüğüm boks oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olması ve 100MB altı boyutuyla sevindiren arcade boks oyununda genç bir boksörün kariyerinde ilerlemesinde yardımcı oluyoruz.

Tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de keyif veren boks oyununda gelecek vaat eden bir boksörün yerine geçiyoruz. Kariyerimizin başlangıcından sonuna yanlarında çocuk gibi kaldığımız boksörlerle kapışıyoruz. Klasik olarak süre işliyor ancak ringde hiçbir kural yok. Rakiplerimizi nakavt etmeyi başarırsak diğer maça geçiyoruz. Ringe gömmemiz istenen 29 boksör var ve çok iyi dövüşüyorlar. Oyunun zevkli yanı; onlarla aramızda mesafe bırakmamıza izin verilmiyor. Ringin bir köşesine gidip oyalanma veya sarılma lüksümüz yok. Sürekli yumruklarımızı konuşturuyoruz.