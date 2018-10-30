Mobil platformun en iyi menajerlik oyunlarından birisi olan Pro 11 Trophy Games tarafından geliştirildi ve yayınlandı.

Zengin içeriği ile oyunculara gerçekçi bir futbol menajerlik deneyimi sunan mobil yapım da gerçek zamanlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinden oyuncular ile karşı karşıya gelecek ve futbol konusundaki yeteneklerimizi sınama fırsatı elde edeceğiz. Menajerler takımları üzerinde fakrlı taktikler deneyebilecek, oyuncu alıp satabilecek ve yenilikler ile taraftarların beğenisini kazanmaya çalışacaklar.

Buna ek olarak menajerler mevcut stadyumların kapasitesini artırabilecek, yeni stadyumlar inşa edebilecek ve çeşitli yükseltmeler yaparak daha iyi bir konuma yerleşebilecekler. 3D grafik kalitesi ile oyunculara gerçekçi bir deneyim sunacak olan oyun da dünya çapında 500 binden fazla oyuncu da yer alıyor. Menajerler antrenman programları ile mevcut oyuncularını geliştirebilecek, Avrupa’nın çeşitli yerlerine gönderdiği gözlemciler ile yeni yetenekler keşfedebilecekler.

Yüksek kaliteli içerikler, sesli efektler ve daha fazlası tamamen ücretsiz olarak Pro 11 ile mobil oyunculara sunuluyor. Eğlence ve rekabet dolu bir ortam oyuncuları bekliyor.

İyi eğlenceler dileriz.