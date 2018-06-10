Project: Drift, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir Türk yapımı drift oyunu olarak dikkat çekiyor. Tozu dumana katabileceğiniz oyunda farklı pistlerde boy gösteriyor ve birbirinden hızlı arabaları kontrol edebiliyorsunuz.

Birbirinden güçlü arabaların yer aldığı bir drift oyunu olan Project: Drift, boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz harika bir oyun diyebilirim. Kendine özgü atmosferiyle dikkat çeken oyunda zorlu görevleri tamamlıyor ve drift puanları kazanıyorsunuz. Ken Block gibi hissedebileceğiniz oyunda 25 pist ve 4 kariyer modu yer alıyor. 10'larca arabanın da yer aldığı oyunda farklı zorluk düzeylerinde yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Drift yapmayı seven herkesin mutlaka indirip denemesi gereken Project: Drift, sizleri bekliyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve kolay kontrolleriyle mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim.