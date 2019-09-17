E-postalarınızın takip edilmesinden endişeleniyorsanız ve güvenli bir e-posta servisi arıyorsanız, ProtonMail uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.

2013 yılında CERN’de çalışan bilim insanları tarafından kurulan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ProtonMail, kullanıcıların gizliliğine önem veren bir e-posta servisi olarak öne çıkıyor. Altyapısı İsviçre’de kayaların 1000 metre altında barındırılan ProtonMail, kullanıcı verilerinin de İsviçre gizlilik yasaları tarafından korunduğunu beyan ediyor.