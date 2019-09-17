ProtonMail uygulamasını kullanarak şifrelenmiş e-postalar gönderebilirsiniz.
E-postalarınızın takip edilmesinden endişeleniyorsanız ve güvenli bir e-posta servisi arıyorsanız, ProtonMail uygulamasını iOS işletim sistemli cihazlarınıza indirebilirsiniz.
2013 yılında CERN’de çalışan bilim insanları tarafından kurulan ve dünya genelinde 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ProtonMail, kullanıcıların gizliliğine önem veren bir e-posta servisi olarak öne çıkıyor. Altyapısı İsviçre’de kayaların 1000 metre altında barındırılan ProtonMail, kullanıcı verilerinin de İsviçre gizlilik yasaları tarafından korunduğunu beyan ediyor.
OpenPGP uyumlu uçtan uca şifreleme sunan ProtonMail uygulamasında, tüm mesajlar şifrelenmiş bir şekilde saklanıyor. Çeşitli görüşmeleriniz için şifreli e-postalar ve ekler gönderip alabileceğiniz uygulamada, ProtonMail kullanmayan e-posta adreslerine de şifreli e-postalar gönderebilirsiniz. Basit ve modern arayüzüyle kullanım kolaylığı sunan, e-postalarınızı gönül rahatlığıyla gönderip alabileceğiniz ProtonMail uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.