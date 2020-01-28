Pull the Pin, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz ve becerilerilerinizi sınayabileceğiniz eğlenceli bir oyun olan Pull the Pin, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Oyunda pinleri çekerek renkli topları kovaya sokmaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve tüm renkli topları kovaya doldurmalısınız. Akışkanlar konusunda iyiyseniz ve geometrik bilginiz de iyiyse zorlanmadan oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken oyunda onlarca zorlu bölüm yer almakta. Pull the Pin oyununu kaçırmayın.

Pull the Pin oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.