Pump the Blob!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir mobil bulmaca oyunudur.

Beğenerek oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Pump the Blob!, sürükleyici atmosferi ve etkileyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Arkadaşlarınızla mücadele edebileceğiniz ve zevkli zaman geçirebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu görevleri tamamlayıp keyifli vakit geçirebileceğinizi düşündüğüm Pump the Blob, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Bölümleri geçerek ilerleyebileceğiniz oyunda renkli ve canlı grafikleriyle dikkat çeken oyunda bol bol animasyonlar da bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabileceğiniz Pump the Blob oyununu kaçırmayın.

Pump the Blob oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.