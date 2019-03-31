Mobil oyunlar arasında macera kategoride kendisine yer bulan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan PuppetShow: Lightning Strikes, Paris sokaklarında sır dolu olayları araştırabileceğiniz ve gizemli mekanlarda dolaşarak ipuçları toplayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, aniden ortadan kaybolan insanların nerede olduklarını bulmak ve bu gizemli olayın sır perdesini aralamaktır. Yıldırım çarptığında şehirdeki kadınlar bir anda ortadan kayboluyor ve bazıları kuklaya dönüşüyor. Bu esrarengiz olayı araştırmalı ve çeşitli ipuçları toplayarak görevleri tamamlamalısınız. Gizli nesneleri bularak kayıp kadınların izini sürebilirsiniz. Maceraya doyabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve birçok ürkütücü mekan yer almaktadır. Bu mekanlarda incelemeler yaparak gizli nesneleri bulabilir ve kayıp kadınlara ulaşabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına sunulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken PuppetShow: Lightning Strikes, eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.