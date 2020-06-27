Oyunculara mobil cihazlarında kedi besleme fırsatı veren Purrfect Spirits eğlenceli yapısı ile milyonlarca oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

Dünyanın dört bir yanından 1 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android hem de iOS platformunda indirilen Purrfect Spirits birbirinden farklı kedilere ev sahipliği yapıyor.

Oyun içerisinde oyuncular kedilerin bakımını üstlenecek ve onları besleyecekler. Kediler ile onlarca farklı oyunu oynayacak olan oyuncular diğer bir yandan da keyifli zaman geçirecekler.

Kedilerin bakımından beslenmesine kadar her türlü ayrıntı ile ilgilenecek olan oyuncular, onların yaşamlarını sürdürebilmesini sağlamaya çalışacaklar.

Başarılı içeriklerin yanı sıra orta dereceli grafiklere sahip olan yapım, ses efektleri ile de desteklenmeye devam ediliyor.