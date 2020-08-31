Puzzle Aquarium

Bu devasa akvaryuma ilk gelişin mi? Daha önce hiç olmadığı gibi bir akvaryumu deneyimleyin. Sevimli balıklarla bulmacaları çözün ve kendi akvaryumunuzu süsleyin.

Akvaryumu daha da hızlı geliştirmek için diğer oyuncularla yarışın. Her biri kendi karakterine sahip heyecan verici su dünyası keşfedin, nefes kesen sualtı dekor ile balık akvaryumlarını renklendirin.

12 çeşit bulmaca oynarken sevimli balıklarınız için bir akvaryum süsleyin. Besleyin, oynayın ve yeni balık ailelerinin oluşumunu izleyin. Bu eğlenceli akvaryumda sevimli balık arkadaşlarınla ​​eğlen.

Bulmacaları çözerken çeşitli balık ve dekor kullanarak kendi benzersiz akvaryumunuzu yapabilirsiniz. Akvaryumlardaki bulmacaları çözün, yeni balıklar alın ve sualtı dünyasının eğlencesine kapılın!