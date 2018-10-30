Puzzle Clash : A Match 3 RPG, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Kendi şehrinizi kurup büyütebileceğiniz oyunda stratejik mücadelelere girişiyor ve dünyanında dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda gerçek zamanlı savaşlara dahil oluyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken oyunda taktik savaşı veriyorsunuz. Macera ve aksiyon dolu sahnelere de sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Birbirinden güzel grafikleri ve eğlenceli atmosferiyle ön plana çıkan oyunda saldırı hasarınızı da yükseltmek için kullandığıız itemleri sürekli yükseltmeniz gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Usta oyuncuların arasına katılabileceğiniz oyunda farklı kaynakları kullanabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Sürükleyici atmosferi ve eşsiz kurgusuyla ön plana çıkan oyunda farklı bulmcaları da çözmeniz gerekiyor.

Puzzle Clash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.