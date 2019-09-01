Puzzle Fuzzle, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil oyun olan Puzzle Fuzzle'da zorlu bulmacaları tamamlayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Objeleri sürükleyerek doğru konumlarına yerleştirmeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda görsel zekanızı da iyi kullanmanız gerekiyor. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda renkli görseller yer alıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer alan Puzzle Fuzzle, sizleri bekliyor.

Puzzle Fuzzle oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.