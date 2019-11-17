Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Puzzle Go oyuncu kitlesini artırmaya devam ediyor.

Sudoku tarzında bir oynanış sunan Puzzle Go, mobil platformda birbirinden başarılı oyıunları olan Higgs Games tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Sayısız bulmacanın karşımıza çıkacağı yapımda oyunculara sürekli güncel içerikler sunuluyor.

Öğrenmesi kolay bir yapıya sahip olan oyunda basitten zora doğru karşımıza çıkan bulmacaları çözmeye çalışacağız. Eğlenceli anlara ev sahipliği yapacak olan oyunda hoş görsel efektlerin yanı sıra ücretsiz bir oynanış yapısı yer alacak.

Hem Android hem de iOS platformunda deli gibi oynanan Puzzle Go eğlence yüklü yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor.