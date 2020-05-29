Büyülü dünyaların, donmuş kıyıların ve şeker ülkelerinin topraklarında cadı ile maceraya başla, üst üste 3'ü resmi birleştir ve yoldaki tüm bulmacaları çöz.

Harika üç boyutlu görüntüler oluşturmak için ekrandaki rakamlara göre boyayın, sakinleştirici ve rahatlatıcı hikayeleri okurken günlük stresinizi atın. Ekrandaki rakamlara göre kutuları boyarken zihninizi rahatlatın ve gevşeyin. İstediğiniz üç boyutlu görüntüyü seçin ve bulmacalara hayat vermek için paleti kullanın.

Puzzrama’nın orijinal bulmacalarının tadını çıkarın, el yapımı aracını kullanarak kendi figürlerini ve dioramalarını hazırla. Bulmacayı tamamlayarak figürleri topla ve toplanan figürleri sahaya yerleştirin. Kediler, tek boynuzlu atlar ve birçok başka muhteşem 3B piksel sanatı karakterlerini keşfedebilir misiniz?