Qapel uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan gerçekleştireceğiniz görevlerden puan kazanabilir ve bu puanları harcayabilirsiniz.

Sosyal medya hesaplarınızın yardımıyla sizlere çeşitli görevler sunan Qapel uygulaması, Görevler bölümünde birçok görev seçeneği sunuyor. Facebook arkadaşlarınızı davet etmek, Twitter’da paylaşım yapmak ya da bir YouTube videosunu izlemek gibi görevleri yapabileceğiniz uygulamada, görevi tamamladığınızda Qapel puan kazanabiliyorsunuz. Sonrasında ise bu puanları biriktirerek, anlaşmalı mağazalarda harcayabiliyorsunuz.