Qapel uygulamasıyla yerine getirdiğiniz çeşitli görevlerden puan kazanabiliyor ve harcayabiliyorsunuz.
Qapel uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızdan gerçekleştireceğiniz görevlerden puan kazanabilir ve bu puanları harcayabilirsiniz.
Sosyal medya hesaplarınızın yardımıyla sizlere çeşitli görevler sunan Qapel uygulaması, Görevler bölümünde birçok görev seçeneği sunuyor. Facebook arkadaşlarınızı davet etmek, Twitter’da paylaşım yapmak ya da bir YouTube videosunu izlemek gibi görevleri yapabileceğiniz uygulamada, görevi tamamladığınızda Qapel puan kazanabiliyorsunuz. Sonrasında ise bu puanları biriktirerek, anlaşmalı mağazalarda harcayabiliyorsunuz.
Aslında her ne kadar kolay gibi görünse de puanlarınızı harcayacak kadar biriktirebilmeniz oldukça zor diyebilirim. Açılan görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek daha hızlı puan kazanabileceğiniz uygulamada, bazı görevleri gerçekleştirememe gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda Herkes Kazanır uygulamasındaki canlı yarışmadan da Qapel kazanabilme imkanına sahip olduğunuzu belirtelim. Eğer siz de sosyal medya hesaplarınızı kullanarak para kazanmak istiyorsanız, Qapel uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.
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