Qatar Airways uygulaması ile iOS cihazlarınızdan uçak bileti satın alabilirsiniz.

Dünyaca ünlü Qatar Havayolları’nın resmi mobil uygulaması ile yurt dışı seyahatleriniz için uçak bileti satın al abiliyorsunuz. Türkiye’deki birçok şehirden de dünyanın pek çok noktasına seyahat edebileceğiniz Qatar Airways uygulamasında, sizin için en uygun alternatif sunan rotayı ve aktarma seçeneklerini kullanabiliyorsunuz.

Uçak biletlerini farklı ödeme seçeneklerini kullanarak satın alabileceğiniz Qatar Airways uygulamasında, biletlerinizi de kolayca takip edebilir ve yönetebilirsiniz. Check-in işlemlerini de yine uygulama üzerinden yapabileceğiniz ve rötar, iptal gibi durumları takip edebileceğiniz Qatar Airways uygulamasında birçok kampanya ve fırsattan haberdar olarak uçuşlarınızı ucuza getirebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebileceğiniz Qatar Airways uygulaması, ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri