Eğlenceli bulmacalar yaparak düşmanlardan kaçmak için mücadele edeceğiniz ve zorlu parkurlarda yarışarak puan toplayacağınız Q*bert, Android ve İOS sürümleri sayesinde farklı platformlardan oyun severlerin hizmetine sunulan ve sürükleyici özelliği ile bağımlılık yapan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken tek şey, küp blokların üstünde zıplayarak hedef renkleri değiştirmek ve yukarı doğru çıkarak düşman karakterlerden kaçmaktır. Onlarca küpün farklı sıralamalarla dizilmesiyle oluşan zorlu bulmaca parkurlarında yarışarak puan toplamak için mücadele etmeli ve seviye atlayarak farklı bölümlerin kilidini açmalısınız. Eğitici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor yüzlerce farklı seviye ve birçok komik karakter yer almaktadır. Bulmacaları çözerek küplerin renklerini değiştirebilir ve yeni görevler üstlenebilirsiniz. Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve ücretsiz olarak hizmet veren Q*bert ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve stres atabilirsiniz.