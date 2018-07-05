QQ, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sohbet uygulamasıdır. İşlevsel özellikleri ve renkli temalarıyla karşımıza çıkan uygulama ile insanlarla iletişime geçebiliyorsunuz.

Eğer telefonlarınızlan mesaj yazmayı seviyorsanız QQ, alternatif olarak kullanabileceğiniz bir sohbet uygulamasıdır. Farklı ve işlevsel özellikleriyle karşımıza çıkan uygulama ile dilerseniz yeni arkadaşlıklar edinebiliyor dilerseniz de varolan arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Videolu ve sesli arama, resim ve ses paylaşımı gibi de internaktif özellikleri bünyesinde bulunduran uygulamada aynı zamanda tercüman da bulunuyor. Böylece yabancılarla da kolaylıkla iletişim kurabiliyorsunuz. 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan QQ ile sohbet topluluklarına da dahil olabiliyorsunuz.

QQ uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.