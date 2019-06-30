Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve tamamen ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan QubeTown, hayalinizdeki kasabayı inşa edebileceğiniz ve tarımla uğraşarak geçiminizi sağlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sıfırdan bir kasaba inşa ederek büyük bir çiftlik kurmak ve ticaret yaparak kasabayı geliştirmektir. Birbirinden sevimli onlarca hayvanı besleyebilir ve tarlalarınızda birçok lezzetli ürün yetiştirebilirsiniz. Hasat ettiğiniz meyve ve sebzeleri satarak para kazanabilirsiniz. Ayrıca çiftliğinizdeki hayvanların etlerini ve sütlerini değerlendirerek ticaret ağınızı genişletebilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz. Oyunu online olarak oynayabilir ve dünyanın her yerinden yüzlerce oyuncu ile ürün alışverişinde bulunabilirsiniz.

Oyunda inek, kuzu, koyun, tavuk, civciv ve daha birçok çiftlik hayvanı yer almaktır. Ayrıca tarlalarınızda yetiştirebileceğiniz biber, domates, buğday ve daha onlarca ürün bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz QubeTown, sürükleyici özelliğe sahip ücretsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.