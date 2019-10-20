Birbirinden eğlenceli yüzlerce bulmaca ve eşleştirmeden dilediğinizi yaparak puan toplayabileceğiniz ve görevleri tamamlayarak seviye atlayacağınız Queen of Drama, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen ve ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Renkli grafik tasarımı ve eğlenceli müzikleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli eşleştirmeler ve bulmacalar yaparak ödül kazanmak ve tiyatro yıldızı olmak isteyen karaktere yardım ederek görevleri tamamlamaktır. Aynı renge ve şekle sahip en az 3 maskeyi bir araya getirerek eşleştirme bloklarını eksiltebilir ve puan toplayarak sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca tek seferde çok sayıda bloğu patlatarak kombo yapabilir ve ekstra puan kazanarak yolunuza deva edebilirsiniz. Sürükleyici bulmacaları ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız Queen of Drama, bulmaca oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve eğlenceli bölümlerden oluşan kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.