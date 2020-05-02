Android ve iOS platformu oyuncuları için bilgi oyunu olarak yayınlanan QuizDuel 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.

Dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı düellolara katılabileceğimiz oyun da İngilizce olmak üzere farklı dil seçenekleri eşliğinde sınavlara tabii tutulacağız.

MAG Interactive tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan başarılı yapım, dünyanın dört bir yanında milyonlarca oyuncuya farklı konularda kendilerini sınama fırsatı veriyor.

Oldukça geniş içeriği ile günümüze kadar oyuncuları bir türlü tatmin edemeyen yapım, iki faklı mobil platformda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Yapım günümüzde düzenli olarak güncellemeler de alıyor.