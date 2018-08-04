Rabbids Arby's Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Altınları toplayarak yüksek puanlara ulaşabileceğiniz oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Eşsiz deneyim sunan yepyeni bir mobil koşu oyunu olarak dikkat çeken Rabbids Arby's Rush, çılgın bölümleri ve atmosferiyle karşımıza çıkıyor. Farklı karakterlerin ve araçların yer aldığı oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tür koşu oyunlarını seven herkesin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Rabbids Arby's Rush, kolay kontrolleriyle de ön plana çıkıyor. Çocukların beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm Rabbids Arby's Rush, aynı zamanda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Rabbids Arby's Rush oyununu sakın kaçırmayın. Karakterlerinizi farklı şekillere de sokabileceğiniz oyunda renkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Rabbids Arby's Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.