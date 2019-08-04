Rabbit, bir kişiyle online video, film veya belgesel izlemenin yen yoludur. Arkadaşlarınızla istediğiniz yerde içeriği keşfedin, paylaşın ve izleyin.

Online arkadaşlarınızla yapacağınız görüşmelerde anında veya vaktiniz olduğunda tepki verin, cevap verin. Rabbit en sevdiğiniz programları birlikte izlerken arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanıza yardımcı olur.TV, film, video ve daha fazlasını izleyin; istediğiniz kadar grup oluşturun.

Arkadaşlarınızla sohbet edin ve videoları aynı yerde izleyin. İstediğin zaman izle! Şu an arkadaşlarınızla izleyebilir veya bir arkadaşınızın sizin için uygun olduğunda daha sonra neler paylaştığını izleyebilirsiniz.

Özel gruplar kurun ve arkadaşlarınızı davet edin; böylece birlikte izleyebilir ve iletişim kurabilirsiniz. Netflix, Hulu, Amazon, YouTube ve diğer içerik sağlayıcılardan içerik bulun, izleyin ve paylaşın.