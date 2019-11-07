Race Max, Türk yapımı araba yarışı oyunu. Sadece Android platformunda 5M indirmeyi geçen arcade yarış oyunu Race Max’te üç farklı oyun modunda çılgın, nefes kesen yarışlara giriyorsunuz. Birbirinden hızlı 30’a yakın araba garajda sizi bekliyor. Arabanızı seçin, 10’un üzerinde yarış pistinde tozu dumana katın! Yerli mobil oyun geliştirici Tiramisu’nun imzasını taşıyan online araba yarışı Race Max’ı tüm çılgın sürücülere öneririm.

Mobil platformda Drift Max serisiyle tanınan yerli oyun geliştiricisi Tiramisu’nun Race Max adını verdiği oyun hız tutkunlarına hitap ediyor. Yani simülasyon tarzında değil, arcade yarış oyunu. Detaylı olmasa da modifiye edilebilir yarış arabalarıyla online mücadelelere giriyorsunuz. Standart yarış, zamana karşı ve hız radarı olmak üzere üç farklı oyun modu seçeneği var. Asfalt, göl kenarı, çöl, kanal, havaalanı gibi farklı yerlerde yarışıyorsunuz. Yarışları kazandıkça daha güçlü rakipler geliyor, onlara kafa tutmak için motor, hız, kontrol, fren ve nitro, aracınızın her parçasını yenilemeniz gerekiyor. Bu arada aracın kontrolü çok basit. İster butonlara dokunarak, ister cihazı eğerek, isterseniz de direksiyon ile aracın kontrolünü sağlıyorsunuz.

Tiramisu - Race Max iOS Oyunu Özellikleri