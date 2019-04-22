Enerjiyi güneşten alan bir uzay gemisini kullanarak zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz ve birçok farklı engeli aşarak hedefe ulaşabileceğiniz Race the Sun, mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden eşsiz bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyun tutkunlarına farklı deneyimler yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, güneş enerjisiyle çalışan bir uzay gemisiyle aksiyon dolu serüvenlere atılmak ve zorlu parkurlarda ilerleyerek güneş batmadan görevleri tamamlamaktır. Uzay gemisini kontrol etmek için parmağınızı ekranın üzerinde sağa ve sola sürüklemeniz yeterli olacaktır. Hızla ilerleyerek çeşitli bölgelerde bulunan ödülleri toplayabilir ve enerjinizi artırabilirsiniz. Bu sayede daha uzun süre havada kalabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı parkur ve birçok engel yer almaktadır. Açılıp kapana ve yer değiştiren bloklara çarpmadan parkurları tamamlayabilir ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda ücretsiz olarak oyuncularla buluşan Race the Sun, aksiyona doyabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.