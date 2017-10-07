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Racers Vs Cops 1.22 (ios)
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  4. Racers Vs Cops - iOS için Yarış Oyunu

Racers Vs Cops

1.22
ios
Racers Vs Cops
ÜCRETSİZ
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Racers Vs Cops 1 - 1
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Racers Vs Cops 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi
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Yüksek kaliteli grafiklerin ve nefes kesen sahnelerin yer aldığı harika bir yarış oyunu

Racers Vs Cops, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda polislerden kaçabiliyor ya da polis olup suçlularla sıcak takip yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz mükemmel bir oyun olarak karşımıza çıkan Racers Vs Cops, hem polis hemde suçlu olma imkanı sunan bir mobil oyunudur. Son sürat ilerlerken diğer araçlara çarpıp puanlar kazanabileceğiniz oyunda polislerle sıcak takip yaşıyorsunuz. Yüksek kaliteli grafiklerle de gerçekçi bir kaçış deneyimi sunan oyunda gerçek oyuncularla da mücadele edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda her marka ve model aracı kullanabiliyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm Racers Vs Cops oyununu sakın kaçırmayın. Eğer yarış oyunu seviyorsanız bu oyun sizin için biçilmiş kaftan bir oyun.

Racers Vs Cops Özellikleri;

  • Nefes kesici yarış sahneleri
  • Gerçek zamanlı yarışlar
  • Gelişmiş kontrol sistemi
  • Yüksek kaliteli oyun grafikleri

Racers Vs Cops oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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