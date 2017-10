Racers Vs Cops, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda polislerden kaçabiliyor ya da polis olup suçlularla sıcak takip yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz mükemmel bir oyun olarak karşımıza çıkan Racers Vs Cops, hem polis hemde suçlu olma imkanı sunan bir mobil oyunudur. Son sürat ilerlerken diğer araçlara çarpıp puanlar kazanabileceğiniz oyunda polislerle sıcak takip yaşıyorsunuz. Yüksek kaliteli grafiklerle de gerçekçi bir kaçış deneyimi sunan oyunda gerçek oyuncularla da mücadele edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda her marka ve model aracı kullanabiliyorsunuz. Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm Racers Vs Cops oyununu sakın kaçırmayın. Eğer yarış oyunu seviyorsanız bu oyun sizin için biçilmiş kaftan bir oyun.

Racers Vs Cops Özellikleri;

Nefes kesici yarış sahneleri

Gerçek zamanlı yarışlar

Gelişmiş kontrol sistemi

Yüksek kaliteli oyun grafikleri

Racers Vs Cops oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.